Automatisierung Dieses Unternehmen macht KI-Roboter so lernfähig wie Azubis

Bislang, sagt Vuine, lohnten sich Roboter vor allem dort, wo jahrelang vorhersehbar die gleiche Aufgabe zu erledigen ist und jeder Arbeitsschritt millimetergenau geplant werden kann. Aber: „Oft kommt das Material eben nicht so geordnet und vorhersagbar am Arbeitsplatz an.“ Gerade in kleinen Betrieben kämen häufig Teile in Kisten auf Trolleys herangerollt, und nur ein Mensch könne sie greifen und in die Maschine legen. „Die offensichtliche Lösung ist eben nicht, die Welt um die Roboter herum genauer zu machen“, sagt Vuine, „sondern den Maschinen beizubringen, in eine ungenaue Welt hineinzuschauen und damit umzugehen.“