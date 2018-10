Die Flucht ins Analoge ist die Ultima Ratio in einer Welt, die aufs Digitale setzt. Keine Entwicklung verändert den Alltag von Firmen und Menschen mehr. Keine schafft mehr Effizienzgewinne und so viele neue Geschäftsmodelle. Aber keine ist auch so verletzbar. Spätestens seit letzter Woche muss das jedem klar geworden sein. Ein weiterer Hackerangriff auf Facebook traf 50 Millionen Nutzerkonten – inklusive der Daten von Firmengründer Mark Zuckerberg. Der hat jetzt Anzeige erstattet.