Beatles Wie KI John Lennon und George Harrison auferstehen lässt

Fans der Beatles können den Titel ab 3. November in verschiedenen Editionen zu Preisen zwischen 4,99 und 19,99 Euro auf CD, in unterschiedlichen Vinyl-Versionen und sogar auf einer klassischen Compact-Kassette im Online-Store der Band kaufen. Darauf findet sich, neben dem nun letzten Beatles-Titel „Now and Then“ auch eine per KI optimierte Aufnahme von „Love me do“, dem Hit der Band von ihrer ersten, 1962 veröffentlichten Single in Großbritannien. Musikalisch schließt sich damit mehr als 60 Jahre später dank KI der Kreis.