Früher hatte das 1932 gegründete Unternehmen einen reinen Katalog in Papierform im Angebot, dessen Preise im Grunde schon veraltet waren, wenn man ihn in der Hand hielt. Schmid hat Wer-liefert-was in den vergangenen Jahren erfolgreich umgebaut und zu einem der führenden Onlinemarktplätze für die Beschaffung in Deutschland umgebaut: Heute bieten dort 570.000 Händler ihre Produkte an, die vom Gabelstapler bis zur Verpackungsfolie reichen. Das Unternehmen stellt die Plattform und nimmt dafür von seinen Kunden eine Gebühr – ganz ähnlich wie es bei Ebay oder Amazon Marketplace läuft. Der Vorteil der Seite für die Einkäufer: Musste man einst mühsam die Angebote aller möglichen Händler einholen, lässt sich diese Suche online deutlich schneller erledigen. Auf der Internetseite sind verschiedene Kataloge zusammengefasst, sodass sie über eine Suchmaske alle gleichzeitig durchsucht werden können. Mittlerweile sind 1,3 Millionen Einkäufer auf dem Portal angemeldet. Laut Schmid liegt der Jahresumsatz des Unternehmens mittlerweile bei 50 Millionen Euro.