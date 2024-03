Bezahlsysteme: Meta, Microsoft und X schließen sich Epic-Beschwerde gegen Apple an

Epic Games erhält in seinem Streit mit Apple über Zahlungsmodalitäten im App Store Unterstützung von Meta, Microsoft, X und Match. Sie schlossen sich am Mittwoch laut Gerichtsunterlagen einer Beschwerde des „Fortnite“-Machers an, wonach der iPhone-Hersteller eine gerichtliche Anordnung vom September 2021 nicht einhält. Es handle sich um eine „klare Verletzung“ der Vorgaben, hieß es in den Unterlagen beim zuständigen Gericht in Kalifornien.