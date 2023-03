Bilanz der staatlichen Warn-App Jede Corona-Meldung hat den Steuerzahler mehr als 18 Euro gekostet

Danach haben App-Nutzer seit Juni 2020 via App knapp 242,5 Millionen Ergebnisse von Antigen- und PCR-Tests erhalten. Rund 12,32 Millionen Mal haben sie anschließend nach positiven Covid-Testergebnissen Warnungen per App an Personen gesendet, in deren Nähe sie sich zuvor so lange aufgehalten hatten, dass sie sich hätten anstecken können. Rein rechnerisch entfallen damit knapp 18,10 Euro Kosten auf jede einzelne verschickte Warnung.