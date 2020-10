Bill Ray „Unsere größte Sorge ist eine technologische Zweiteilung der Welt“

Können nicht chinesische Chiphersteller einspringen und Huawei beliefern?

Davon ist China noch weit entfernt. Das Unternehmen SMIC, das die fortschrittlichste Produktionsanlage in China hat, fertigt Transistorgrößen von 28 Nanometern. Das ist weit entfernt von sieben oder fünf Nanometern, die TSMC in Taiwan, Samsung in Korea und Intel in den USA gerade ansteuern.