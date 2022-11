Black Friday und Cyber Week Diese vier Grafiken zeigen, wie die Deutschen online einkaufen

Preise vergleichen, Rabatte sichern und bei Sonderangeboten schnell am Smartphone zuschlagen: Das Fest der Schnäppchenjäger ist endgültig in Deutschland angekommen. Am kommenden Freitag lockt auch der Handel im Deutschland mit vielen Angeboten zum Black Friday und der darauffolgenden Cyber Week – Einkaufsformate aus den Vereinigten Staaten am Wochenende nach dem amerikanischen Thanksgiving-Fest, die auch immer mehr deutsche Konsumenten wahrnehmen.