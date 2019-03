Obwohl das Thema doch recht speziell ist, wird es nicht nur branchen-intern, wie zuletzt auf dem MWC in Barcelona, oder auf internationaler politischer Ebene diskutiert, sondern erreicht auch die Verbraucher. 23 Prozent der Deutschen geben an, in den vergangenen zwei Wochen etwas über Huawei gehört zu haben. Ein Wert, den in der Elektronikbranche zuvor nur Marken wie Samsung oder Apple regelmäßig erreicht haben.