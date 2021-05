Mit New York als Trendmetropole wird Berlin wohl nie mithalten können. Von der Strahlkraft des Silicon Valleys ist man in Sachsen weit entfernt, auch wenn man sich gerne „Silicon Saxony“ nennt. Das MP3-Format wurde in Deutschland erfunden, aber darauf basierende innovative Produkte wurden woanders entwickelt. Da stellt sich die Frage: Wie innovativ ist Deutschland eigentlich? Wir haben in repräsentativen Umfragen ermittelt, wie die Deutschen die Innovationskraft im Land einschätzen.