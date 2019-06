Die Aufmerksamkeit für E-Sports ist momentan gigantisch. Gerade ist in Los Angeles die Messe E3 über die Bühne gegangen, auf der unter anderem das Fußball-Game Fifa 2020 mit viel diskutierten Neuerungen vorgestellt wurde. Anfang Juli wird sich das Zentrum der Aufmerksamkeit nach Köln verschieben, wenn dort in der Lanxess-Arena die ESL ONE ausgetragen wird, ein internationaler Wettbewerb von Counter-Strike-Teams mit 300.000 Dollar Preisgeld. Gleichzeitig laufen deutsche Meisterschaften in Counter-Strike, League of Legends und Playerunknown's Battlegrounds unter dem Dach der ESL-Sommermeisterschaft. Die Finalrunde wird im August auf der Messe Gamescom ausgetragen.