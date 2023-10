Buch von Mustafa Suleyman Sind wir auf dem Weg in die KI-Katastrophe?

Der in den 80er- und 90er-Jahren in Großbritannien in Armut aufgewachsene Unternehmer – Sohn eines aus Syrien eingewanderten Taxifahrers und einer englischen Krankenschwester – hat nicht die typische Hightech-Gründer-Karriere hinter sich. Zwar schmiss er auch sein Studium. Aber nicht, um ein Start-up zu gründen, sondern um sich um soziale Herausforderungen zu kümmern.



Mit einem Freund gründete er eine Telefon-Hotline, die sich um muslimische Jugendliche in mentalen Krisen kümmerte. Um schließlich eine Beratung aus der Taufe zu heben, die unter anderem für die Vereinten Nationen und dem WWF beim Erzielen von Verhandlungslösungen half. In seinem Buch beschreibt er, wie ihn das inspirierte und zugleich ernüchterte. 2009 half er bei den Klimaverhandlungen in Kopenhagen. Nur um zu erleben, dass selbst die größten Befürworter von Maßnahmen sich untereinander zerstritten und alles infrage stellten. „Es gab keinen Konsens, was praktisch, effektiv und bezahlbar war“, schreibt er.