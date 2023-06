Bußgeld wegen Datenschutzverstoßes Warum die DKB für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz 300.000 Euro Strafe zahlen muss

Inoffiziellen Aussagen zufolge wolle Google erst einmal die weitere Diskussion in der EU um die KI-Regulierung abwarten. Zudem heißt es, der Konzern fürchte, sein Chatbot könnte mit den EU-Datenschutzvorschriften kollidieren. Möglicherweise kennt man die in der DSGVO verborgenen Fallstricke zum KI-Einsatz in Googles Konzernzentrale schon besser als in Berliner Internetbanken.



