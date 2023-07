Celonis-Chef Bastian Nominacher: „München ist ein superstarker Standort“

Process Mining, das klingt nach spröder und langweiliger Technologie, nach irgendwas mit Geschäftsprozessen halt – ein trockenes Business-to-Business-Thema also, in dem sich aber gerade deutsche Anbieter meist gut schlagen. Besser noch: Celonis, der im Jahr 2011 von Bastian Nominacher, Martin Klenk und Alexander Rinke gegründete Process-Mining-Spezialist mit Sitz in München, ist heute Weltmarktführer in der Disziplin der Durchleuchtung von Prozessen mithilfe smarter Software – und gilt aktuell als eine der größten Hoffnungen der deutschen Tech-Szene überhaupt.