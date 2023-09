China: Alibabas KI-Modell für die Öffentlichkeit freigegeben

In naher Zukunft werde eine Open-Source-Version des großen Sprachmodells zur kostenlosen kommerziellen Nutzung der „gesamten Gesellschaft“ zur Verfügung stehen. In einem internen Brief an die Mitarbeiter von Alibaba erklärte Konzernchef Eddie Wu, dass künstliche Intelligenz (KI) im Zentrum der künftigen Strategie der Alibaba Group stehen werde.