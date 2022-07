Chiphersteller: STMicro und GlobalFoundries bauen Chipfabrik in Frankreich

Im März legte der US-Halbleiterkonzern Intel Pläne für Investitionen in Höhe von 88 Milliarden Dollar in ganz Europa vor und wählte in Deutschland Magdeburg als Standort für eine riesige neue Chip-Anlage. In Frankreich ist der Bau eines neuen europäischen Forschungszentrums geplant, wodurch 1000 neue Arbeitsplätze geschaffen würden.