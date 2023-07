Chipindustrie: Chip-Designer ARM wirbt angeblich um Nvidia als Anker-Investor

Die Verhandlungen zwischen ARM und Nvidia drehten sich um die Bewertung von ARM, schrieb die „Financial Times“ in ihrer Mittwochausgabe. Nvidia würde bei einem Einstieg eine Bewertung des gesamten Börsenkandidaten zwischen 35 und 40 Milliarden Dollar bevorzugen. ARM strebe dagegen einen Wert in Richtung 80 Milliarden Dollar an. Keines der beiden Unternehmen wollte sich zunächst zu diesem Thema äußern.