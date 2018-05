Die Deutsche Telekom hat einen Kodex für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt. Die Leitlinien, die der Konzern am Freitag auf seiner Webseite veröffentlicht, geben vor, wie im Unternehmen mit intelligenten Algorithmen gearbeitet werden soll. „Künstliche Intelligenz ist eine mächtige Technologie“, sagt Claudia Nemat, Vorstand für Technologie und Innovation der Deutschen Telekom, der WirtschaftsWoche. Sie berge aber auch Risiken. „Darum müssen wir uns von vornherein überlegen, wo wir sie einsetzen – und wo nicht.“

Lernfähige Software übernimmt in der Wirtschaft immer mehr Aufgaben, bei der Telekom etwa in Chatbots, die Kundenanfragen beantworten. Experten diskutieren zunehmend, wer in Zukunft für Fehler solcher Systeme geradestehen wird. „Unser Kodex ist da klar: Wir behalten die Kontrolle und die Verantwortung“, sagt Technologievorstand Nemat. „Darum wollen wir auch verhindern, dass künstliche Intelligenz zur Blackbox wird, deren Entscheidungen wir nicht mehr nachvollziehen können.“