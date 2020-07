Cloud Computing Die Partnerschaft zwischen Google und der Deutschen Bank hat Signalwirkung

Und nun greift mit der Deutschen Bank ausgerechnet ein deutsches Unternehmen aus der besonders regulierten Finanzbranche auf einen US-Anbieter wie Google zurück. Dabei sind hier die Vorschriften für die Datenhaltung auf deutschen Servern mit am strengsten. Und die Kunden wohl so sensibel wie in kaum einer anderen Branche: Wer will schon, dass seine Informationen zur Kreditkarte oder der Altersvorsorge in die falschen Hände geraten? Dass genau dies nicht passiert, davon hat Google die Deutsche Bank offenbar überzeugt. Die Partnerschaft könnte also Signalwirkung für die Cloud-Branche insgesamt haben – nach dem Motto: Wenn die Deutschbanker den Amis vertrauen, können Industrieunternehmen und Händler das auch.



Mehr zum Thema:

Wenn Unternehmen Cloud-Dienste nutzen, greifen sie meist auf das Angebot von US-Riesen wie Amazon und Microsoft zurück. Nun wollen ihnen ein paar deutsche Mittelständler das Geschäft streitig machen – mit dem Heimatargument. Lesen Sie die Geschichte hier.