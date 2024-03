Cloud-Strategie von SAP „Das Vertrauen in SAP fehlt hier teilweise“

Der Unmut der Kunden zeigt sich auch in der Investitionsbereitschaft der Anwender in die SAP-eigenen Cloud-Angebote „Rise with SAP“ – hier betreibt SAP die Software in einer privaten Cloud – und „Grow with SAP“, dem öffentlichen Public-Cloud-Angebot der Walldorfer: Laut DSAG-Report nutzen erst 16 Prozent der Befragten Anwender Rise – oder planen es zu nutzen. 61 Prozent hingegen planen keinen Schritt in diese Richtung.