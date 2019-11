Cognigy-Gründer „Neues Klopierpapier kann auch der Bot bestellen“

Mit dem Geld aus der Finanzierungsrunde soll auch der Entwicklungsstandort Düsseldorf ausgebaut werden. Wäre es nicht sinnvoller, nach Experten in den USA oder China zu suchen?

Poggemann: Das Schöne am Standort Deutschland ist, dass wir Zugriff auf hochausgebildete Leute haben. In den USA sind Fachkräfte um ein Vielfaches teurer



Welche Rolle spielen Smartspeaker wie etwa Amazon Echo oder Google Home für Cognigy?

Poggemann: Wir haben uns am Anfang sehr stark auf Smartspeaker konzentriert, mittlerweile ist das im Geschäftsalltag eher ein Nebenprojekt.