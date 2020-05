Computer-Hirn-Schnittstelle Dieser Mann will in Ihren Kopf

Und die Antwort liegt in unserem Gehirn?

Ich habe mehrere Jahre alles zu dem Thema studiert, habe hunderte Gespräche mit Experten geführt und mit ihnen debattiert. Und ja, die Wurzel liegt in unserem Verstand. Wie wir miteinander umgehen, was wir tun und auch was wir nicht tun und warum. Wirtschaftliche Entscheidungen, partnerschaftliche Beziehungen, wie wir mit dem Klimawandel umgehen oder aber auch nicht, wie wir Künstliche Intelligenz entwickeln, all das wird von Denken gesteuert.