Cookies verbannen „Google oder Facebook schrecken uns nicht“

Das bieten Facebook, Google oder Amazon längst. Fast alle Online-Angebote bieten die Option, sich dort mit den Zugangsdaten von einem der Netzkonzerne anzumelden.

Richtig. Aber versuchen Sie mal, bei einem der großen Dienste einzustellen, was genau die an Nutzerdaten tracken dürfen. Oder eine einmal erteilte Erlaubnis wieder zurückzunehmen. Deshalb haben wir mit der netID eine Plattform entwickelt, die genau das leistet: Eine zentrale Anmeldeoption für Onlineangebote, die den EU-Datenschutzvorgaben entspricht und es den Nutzern ermöglicht, genau zu justieren, was erfasst werden darf und was nicht.



Zumindest theoretisch. Praktisch gibt es kaum relevante Angebote, bei denen die netID als Zugangsoption zu finden wäre.

In der Branche kennt uns inzwischen jeder, nur für den Nutzer sind wir noch nicht besonders sichtbar. Aber wir sind ja auch erst vor gut zwei Jahren gestartet. Eine Plattform aufzubauen, die einerseits Login-Daten von zig Netzdiensten unter einem Dach integriert und es den Menschen zugleich erlaubt, exakt zu steuern, wer auf die persönlichen Daten zugreifen darf, das dauerte eben etwas. Aber jetzt sind wir startbereit. Wir haben gerade unsere erste TV-Kampagnen gestartet. Und im Laufe des Jahres werden Sie uns als Login-Option bei immer mehr Netzangeboten sehen.