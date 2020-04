Corona-App „Jetzt noch die juristische Keule auszupacken, wäre kontraproduktiv“

Wieso ist die Haltung von Apple und Google so entscheidend?

Weil jeder Entwickler für die Tracing-App den direkten Zugriff auf das Bluetooth-Modul des Telefons braucht. Und den blockieren beide Hersteller im Normalfall bis auf wenige Ausnahmen. Das ist auch aus Datenschutzgründen gut so, damit Apps im Normalfall nicht fortwährend im Hintergrund scannen, an welchen Bluetooth-Sendern ein Handynutzer vorbei kommt. Aber Corona ist halt ein Sonderfall, da müssen iOS und Android genau diesen Schutz ja explizit aufheben. Und sie müssen auch noch erlauben, dass eine Tracing-App immer weiter Codes sendet. Sonst verhindert das die Software, um den Akku nicht zu überlasten.