Corona-App: „Jetzt noch die juristische Keule auszupacken, wäre kontraproduktiv“

WirtschaftsWoche: Unsere Handys registrieren genau, wo wir sind und was wir tun. Entsprechend groß sind die Hoffnungen, dass sie uns warnen, wenn wir Menschen mit einer Corona-Infektion bedrohlich nahe gekommen sind. Gleichzeitig aber wecken solche Tracing-Apps Sorgen um den Schutz unserer Privatsphäre. Herr Neumann, müssen wir, um die Pandemie einzudämmen, wichtige Bürgerrechte opfern?

Linus Neumann: Nein, gar nicht. Gehen wir mal davon aus, dass sich mithilfe von Handy-Apps die Ausbreitung des Virus bremsen lässt. Dann ist es halt entscheidend, dass die Mittel, die dafür genutzt werden, so wenig in die Privatsphäre der Menschen eingreifen wie möglich. Klar, manche Datensammler hatten da große Wünsche, wenn ich an die Erfassung von Namen, von Bewegungsprofilen oder das Tracking von GPS-Daten denke, die vor ein, zwei Wochen noch diskutiert wurden. Heute sind wir uns in Deutschland einig, dass solche Apps nur Kontaktinfos ohne jeden Ortsbezug nutzen dürfen. Das ist ein großer Fortschritt beim Datenschutz, der am Ende auch dazu beiträgt, die Akzeptanz einer Corona-App deutlich zu steigern. Je mehr Menschen darauf vertrauen, dass keine sensiblen Daten erfasst und womöglich an andere weitergegeben werden können, desto größer ist die Akzeptanz für die App. So gesehen ist persönlicher Datenschutz nicht Hemmnis, sondern Voraussetzung für die Risikoabwehr.