Corona-warn-App So funktioniert die Tracing-App der Bundesregierung

Auf IT-Security, Datenschutz und Persönlichkeitsrechte wird bereits in der Entwicklung der Corona-Warn-App höchstes Augenmerk gelegt. So werden keine Bewegungsprofile getrackt, stattdessen setzt Deutschland auf einen dezentralen Ansatz mit Tracing per Bluetooth-Technologie. Dabei wird der Abstand zwischen zwei Smartphones gemessen. Sinkt der für gewisse Zeit unter einen kritischen Wert, tauschen beide Geräte einen verschlüsselten Code aus.