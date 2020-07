Corona-Warn-Apps SAP und Deutsche Telekom ergattern EU-Auftrag

Bisher funktionieren die Warn-Apps in der EU nicht grenzüberschreitend. Die jeweiligen nationalen Apps zeichnen zwar auch bei Auslandsreisen die Bluetooth-Codes anderer Corona-Apps auf. Aber für einen Austausch der Warnungen über Ländergrenzen fehlt bisher eine Schnittstelle zwischen den nationalen Server-Systemen.



Die sollen nun die beiden Konzerne in den kommenden Wochen schaffen. Dann sollen Reisende auch nach der Rückkehr in ihre Heimatländer eine Warnung erhalten, sobald Kontaktpersonen aus dem Ausland über ihre nationalen Apps eine Infektion mit Corona melden.