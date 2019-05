Cure53 Dieser deutsche Informatiker hat Chinas geheime Polizei-App geknackt

Auch wenn Cure53 immer wieder Aufträge von Non-Profit-Organisationen wie Human Rights Watch bekommt, so macht Heiderich doch den Großteil seines Geschäfts mit sogenannten Penetrationstests für Unternehmenskunden wie Microsoft, Google oder die Deutsche Post. Dabei testet Cure53 mit seinen 18 Technikern etwa, wie stabil bestimmte Web-Seiten oder Software-Programme laufen.



„Vielleicht zehn Prozent entfallen auf Nichtregierungsorganisationen“, sagt Heiderich, der sich selbst nicht als digitalen Robin Hood sieht. „Wir betrachten dies nicht als politische Aufträge, sondern ganz nüchtern als technologische Analyse.“ Auch hier ist Heiderich, der an der Ruhr-Universität Bochum über Informationssicherheit promoviert hat, also wieder ganz der zurückhaltende Techniker: „Maliziöse Software gibt es in den USA genauso wie in China – gutartige Software und Kunden aber ebenso.“