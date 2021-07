Cyberangriff über Bande So schützen Sie sich gegen die perfide Strategie der Kaseya-Hacker

Und das, betont etwa F-Secure-Experte Trost, gelte natürlich auch für externe Zugriffe, wie sie sich jetzt bei Kaseya als so verletzlich erwiesen haben: „Fernwartung, egal von wem, müsse möglichst abgeschottet werden“, fordert Trost. Sein Rat an IT-Verantwortliche in Unternehmen zum Schutz ihrer Systeme ist denn auch so schlicht wie fatalistisch: „Gehen sie vom Schlimmsten aus, dann werden sie im Zweifel auch nicht von Hackern überrascht.“



Mehr dazu: Zwei Angriffe mit Erpressungssoftware in den USA scheitern so grandios, wie sie begannen. Viele vermuten Gegenattacken staatlicher US-Hacker. Mit welchen Methoden arbeiten sie? Und eignen sie sich als Vorbild? Das Werkzeug der staatlichen Hackerjäger