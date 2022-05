Cyberangriffe gegen Maschinen Tödliche Technik

Dass das mehr als die professionelle Schwarzmalerei der auch am Verkauf Ihrer Sicherheitsprodukte interessierten Sicherheitsdienstleister ist, belegt unter anderem der Fall einer vermeintlichen Softwarepanne in einem Wasserwerk nahe San Francisco, die Technikern im vergangenen Frühjahr auffiel. Dabei stellte sich heraus, dass es Hackern gelungen war, in die Steuertechnik zur Aufbereitung des Wassers einzudringen. Damit wäre der bis heute unbekannte Angreifer in der Lage gewesen, die Konzentration der für die Reinigung der Anlage genutzten Lauge auf giftige Werte hochzudrehen.