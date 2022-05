Cyberangriffe gegen Maschinen Tödliche Technik

In der Vergangenheit hatten es die Angreifer vor allem auf traditionelle Informationstechnik, kurz: IT, in den Unternehmen abgesehen, also etwa elektronische Warenwirtschafts- und Logistiksysteme, Kunden- und Personaldatenbanken oder Konstruktions- und Analyseprogramme. Allein die Schäden durch Erpressungsangriffe mit Verschlüsselungsprogrammen summierten sich in der deutschen Wirtschaft nach Berechnungen des IT-Verbandes Bitkom in den vergangenen zwei Jahren bundesweit auf gut 24 Milliarden Euro; ein Plus von knapp 360 Prozent gegenüber 2019/2020.