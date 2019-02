 Cyberattacken: Die schnellsten Hacker der Welt

Das von Veteranen des Anti-Virenspezialisten McAfee gegründete Unternehmen wertet jährlich Hackerangriffe aus. Allerdings nur Angriffe auf traditionelle Rechner, Smartphones oder Tablets sind in den Daten nicht enthalten. Grundlage ist seine Cloud-Software, die bei hunderten Unternehmen weltweit den Datenverkehr analysiert, rund 240 Milliarden Vorgänge jeden Tag. In die Auswertung flossen mehr als 30.000 Angriffe an, die laut Crowdstrike gestoppt wurden.