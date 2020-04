Würden wir unsere Energie und internationalen Gelder statt in Technik in pharmazeutische Forschung investieren, könnten wir viel schneller eine sichere Sofort-Test-Lösung entwickeln als eine unsichere Distanz-App. Mit der App setzen wir Datenschutz, demokratische Grundrechte und bürgerliche Freiheiten aufs Spiel. Solche Nebenwirkungen hätte ein Covid-Schnell-Test nicht. Sein Nutzen wäre zudem ungleich größer: Während die App unnötig Ängste und Quarantänepflicht bei all jenen verbreiten würde, die sich (eventuell) in der Nähe eines Infizierten bewegt haben, würde ein Schnell-Test nur diejenigen Menschen in Quarantäne bringen, die wirklich krank sind.