Der technische Ablauf dieser Bildproduktion teilt sich in zwei Stränge: Ein Teil der Netzwerke, der sogenannte Generator, erzeugt über eine zufällige Pixelverteilung neue Bilder. Der zweite Teil, der sogenannte Diskriminator, überprüft, wie realistisch diese Bilder sind. Damit er überhaupt weiß, wie ein Mensch aussieht, wird er zuvor mit vielen Beispielen gefüttert. Beide Teile arbeiten parallel und interagieren: Basierend auf der Rückkopplung des Diskriminators verbessert der Generator seinen Algorithmus und schlägt neue Bilder vor. Der Prozess läuft so lange, bis der Diskriminator entscheidet, dass die Bilder den gelernten Beispielen nahe genug kommen. Die Maschine kann also nur in dem Maße kreativ sein, wie sie zuvor mit vorhandenen Bildern gefüttert wurde. Menschliche Kreativität lässt sich aus diesem System jedoch nicht ableiten. Es reproduziert vielmehr.