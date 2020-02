Bei der Gesichtserkennung hat eine Debatte über diese Fragen begonnen. Die „New York Times“ hatte jüngst über eine US-Firma namens Clearview AI berichtet, die eine Datenbank aus rund drei Milliarden frei im Internet zugänglichen Bildern zusammengestellt hat. Basis dieses Materials bietet sie unter anderem Behörden einen Service zur Gesichtserkennung an. Noch halten sich die potenziellen Nutzer zurück. Auf In Deutschland will Bundesinnenminister Horst Seehofer der Bundespolizei vorerst nicht erlauben, an sicherheitsrelevanten Orten Software zur Gesichtserkennung einzusetzen. Es gebe noch juristische Fragen sowie Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz, so der Minister. Auch die großen Tech-Konzerne selbst rufen nach Regulierung. Satya Nadella, CEO von Microsoft, und Sundar Pichai, CEO von Alphabet, haben jüngst ein Moratorium auf Gesichtsentwicklungstechnologie gefordert. Es mag die wenigsten verwundern, dass sie das nicht selbstlos tun. Wer eine Regulierung ins Spiel bringt, kann die Diskussion steuern. Das scheinen Google und Microsoft gut verstanden zu haben.