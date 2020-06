In das Multimediasystem eines Jeep Cherokee konnten sich 2015 die beiden Hacker Charlie Miller und Chris Valasek einhacken und aus der Ferne nicht nur Scheibenwischer, Klimaanlage und Türschlösser, sondern auch Lenkrad, Motor, Getriebe und das Bremssystem kontrollieren. Es braucht nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, was damit möglich ist.



Der argentinische Sicherheitsforscher Cesar Cerrudo erregte bereits ein Jahr zuvor Aufsehen, als er zeigte, wie leicht sich in Städten der Verkehr zum Stillstand oder in völliges Chaos bringen ließe. Die Sensoren, die in Straßen von New York, Washington oder Seattle eingelassen waren, um die Ampelschaltung zu optimieren, kommunizierten völlig unverschlüsselt mit den Knotenpunkten für die Ampelsteuerung. Ein simpler Hack, und die Ordnung wäre außer Kraft gesetzt. Und erst kürzlich erschuf der Berliner Künstler Simon Weckert auf Google Maps einen Stau, den es in Wahrheit gar nicht gab. Er füllte einen Handkarren mit 99 Smartphones, öffnete auf allen die Kartennavigation und fuhr langsam durch Berlins Straßen. Schon bald meldete die App einen Stau, sogar direkt vor Googles Büro. Aber Computer gucken eben nicht aus dem Fenster.