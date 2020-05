Vor wenigen Tagen erst schalteten sich Hacker in eine Videokonferenz in Berlin zum Holocaust-Gedenken ein und störten die Veranstaltung mit antijüdischen Parolen. In Großbritannien hörten Journalisten in internen Mitarbeiterkonferenzen konkurrierender Medien mit. Und in den USA gelang es Hackern sogar, Pornovideos in die virtuelle Konferenz einer Schulbehörde einzuschleusen.