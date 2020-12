Zumindest in der deutschen Kliniklandschaft wird das neue Krankenhauszukunftsgesetz viele Verantwortlichen zum Umdenken bewegen. Und es ist zu hoffen, dass sich der Pflichtanteil für die Cybersicherheit künftig in jedem digitalen Förderprogramm von Bund oder Ländern fände - und er dann zum Standard in der gesamten Wirtschaft wird.



Mehr zum Thema: Netzwerk der Graubärte: Kliniken, Labors und medizinische Zentren stehen in der Pandemie besonders im Visier von Hackern. Nun will ein globales Bündnis von IT-Experten die Gesundheitsbranche besser schützen.