Dass all diese Informationen faktisch ungeschützt aus dem Netz erreichbar waren, diesen gravierenden Verstoß gegen grundlegende Datenschutzvorgaben hatte Wittmann am 11. Mai sowohl der CDU als auch dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gemeldet. Tags drauf nahm die CDU die App offline. Anschließend publizierte die IT-Expertin ihre Erkenntnisse – und ergänzte später, dass sie die gleichen Schwachstellen auch in baugleichen Apps der CSU sowie der Österreichischen Volkspartei gefunden habe.