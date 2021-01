Offenbar ist es den Angreifern gelungen, eigenen Schadcode in eines der Orion-Updates einzuschleusen und diesen dann – sozusagen huckepack mit den vermeintlich vertrauenswürdigen Updates – bei den Kunden von SolarWinds zu platzieren. Der inzwischen als „Sunburst“ bezeichnete Großangriff war so erfolgreich, dass sich Spuren davon in US-Institutionen wie dem Finanzministerium, der Telekommunikationsbehörde und selbst in den Rechnersystemen der US-Atomwaffenbehörde fanden.