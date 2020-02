Mit der Nebenrolle wollen sich einige Experten nicht länger abfinden. Einer der Aufmüpfigen ist Shinichi Yokohama – aus leidvoller Erfahrung, wie er auf der Konferenz zugibt. Voller Elan trat er vor zwei Jahren den Posten als Chief Information Security Officer (CISO) beim japanischen Telekom-Riesen NTT an. Seine wichtigste Aufgabe: NTT ist als „Gold Sponsor“ der Olympischen Sommerspiele in Tokio auch für die IT-Sicherheit verantwortlich. Bis zur Eröffnung am 24. Juli 2020 hat Yokohama Zeit, sämtliche IT-Systeme inklusive der vielen Live-Demonstrationen der neuen 5G-Mobilfunknetze so sicher zu machen, dass Cyberkriminelle und ausländische Geheimdienste keine Lücken für Angriffe finden.