Was am Smartphone mitunter noch etwas gestanzt aussieht, beherrscht professionelle Software auf Großrechnern inzwischen aber längst so perfekt, dass es kaum noch auffällt. Mehr noch, die Programme sind auch in der Lage, Videoausschnitte ohne Austausch des Gesichts so zu modifizieren, dass die dargestellten Personen in der angepassten Aufnahme synchron ganz andere Dinge sagen als in der Originalaufnahme. Sprachsoftware, die Stimmen automatisch analysieren, in einzelne Laute zerlegen und neu zusammensetzen kann, liefert dann auch noch den passenden Ton dazu.