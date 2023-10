Cybersecurity: Der Hackerangriff auf Motel One – und was andere Firmen davon lernen können

Nun also Motel One. Ende September veröffentlichte die Cybergang ALPHV auf der Plattform X, dem einstigen Twitter, die Botschaft, dass sie die IT-Systeme der deutschen Hotelkette mit Sitz in München infiltriert und Motel One dabei mehrere Terabyte an Daten gestohlen hätten. Nachdem Motel One ein fünftägiges Ultimatum der Kriminellen verstreichen ließ, stellten diese nun erste Datensätze, darunter Gästelisten und Marketingunterlagen, ins Netz. Welche Forderungen die Hacker gestellt haben, ist bislang nicht öffentlich bekannt.