Dabei gibt es den von der EU-Cybersicherheitsbehörde Enisa organisierten Aktionsmonat bereits seit sieben Jahren. 2018 beteiligten sich in Deutschland mehr als 100 Partner – Firmen, Behörden und Organisationen – mit Veranstaltungen. Und auch in diesem Jahr finden sich an die 150 Termine auf der Übersichtsseite des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das die deutschen Events sammelt. Soweit, so ordentlich.