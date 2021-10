Inzwischen laufen große Teile der IT in Anhalt-Bitterfeld zwar wieder. Aber am Kernproblem ändert das nicht viel. Bis heute seien gerade Kommunen in Sachen Cybersicherheit sehr unterschiedlich aufgestellt, mahnte kürzlich Bernward Küper, der Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt. Einige hätten das aktuell „Menschenmögliche“ getan, sagte er in einem Interview. „Aber die meisten haben noch einiges zu tun, um in die digitale Welt einzusteigen.“