Cybersecurity: Elf Prozent der Firmen 2022 Opfer eines Hackerangriffs

Elf Prozent der Firmen in Deutschland sind einer Studie zufolge im vergangenen Jahr Opfer von Hackerangriffen geworden – und die Bedrohung wächst durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Das geht aus der TÜV-Cybersecurity-Studie hervor, die am Montag in Berlin veröffentlicht wurde.