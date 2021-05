So nutzten etwa die Kriminellen hinter Erpressungsprogrammen wie TrickBot, Ryuk oder QakBot den Schädling Emotet als höchst effektives Transportmittel. Dieses verteilte ihre Schädlinge weltweit auf Tausende infizierte Rechner oder verschickte sie von dort aus an weitere Opfer. Für die Emotet-Entwickler war das ein überaus lukratives Geschäft, wie die mehr als 50 Goldbarren belegen, die Fahnder beim Netzwerk-Manager der Emotet-Plattform fanden. Damit ist nun Schluss.



Doch längst existieren andere Plattformen, die ähnliche Dienste anbieten. Wie virulent diese Gefahr ist, beweist in diesen Tagen die erfolgreiche Hackerattacke auf den nordamerikanischen Pipelinebetreiber Colonial Pipeline (CP). Der Angriff mit Erpressungssoftware hat in den USA nicht bloß zu Hamsterkäufen an Tankstellen, sondern auch zu einem drastischen Preisanstieg auf den Treibstoffmärken geführt. Erst nach Zahlung von fünf Millionen Dollar Lösegeld, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, schickten die Erpresser, die der Hackergruppe „DarkSide“ zugerechnet werden, einen Entschlüsselungscode.