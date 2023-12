So schreibt das Gesetz den IoT-Herstellern, aber auch Importeuren und Vertreibern vernetzter Geräte unter anderem Mindestfristen von in der Regel fünf Jahren vor, in denen sie für ihre Technik Sicherheitsupdates bereitstellen müssen. Das soll etwa sicherstellen, dass Produkte wie vernetzte Heimkameras, Kühlschränke, Fernsehgeräte oder Spielzeug, aber auch Firewalls und Router sicher sind, bevor sie in Verkehr gebracht werden.