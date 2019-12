Aus dieser Zwickmühle kommen Deutschland und Europa nur heraus, wenn sich die Sicherheitsanforderungen stärker an industriepolitischen Zielen orientieren. Mit den beiden Netzausrüstern Nokia und Ericsson besitzt Europa noch zwei Weltmarktführer, die mit Huawei und ZTE mithalten können. Diesen Champions zu helfen, sollte ganz oben auf der To-Do-Liste der Bundesregierung stehen.



An besonders vertrauenswürdige Unternehmen vergibt zum Beispiel der IT-Sicherheitsverband TeleTrust das Siegel „IT Security - made in Germany“. Mitglieder wie der deutsche Router-Hersteller Lancom Systems bekommen die Auszeichnung nur deshalb, weil ihre Router ausschließlich in Deutschland entwickelt und produziert werden. Die Vorgabe, dass alle Komponenten für kritische Kommunikationsnetze aus besonders gut überwachten deutschen Fabriken kommen, sollten die Bundesnetzagentur und das BSI als zusätzliche Anforderung in einem erweiterten Katalog der Sicherheitsanforderungen aufnehmen.



Und das könnte dann auch der goldene Mittelweg sein, auf den sich die Hardliner und Softliner in dieser Debatte verständigen könnten.