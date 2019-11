Laut einer Umfrage, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und TÜV-Verband in dieser Woche gemeinsam vorstellten, fordern 47 Prozent der Unternehmen höhere gesetzliche Anforderungen an die IT-Sicherheit in der Wirtschaft. Noch mehr Unternehmen stimmten sogar der Aussage zu, dass Regulierung durch den Gesetzgeber wichtig ist und zu einer besseren IT-Sicherheit ihres Unternehmens beiträgt.